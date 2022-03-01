Розвідка США: Путін у гніві та зривається на оточенні

За інформацією розвідки США, президент РФ Володимир Путін розгніваний ходом війни Росії проти України та зривається на своє оточення. Про це, посилаючись на американське телебачення, повідомляє Новое время.

Телеканал із посиланням на джерела зазначає, що така поведінка нетипова для Путіна, зазвичай він стримує свої емоції.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "воєнної операції" проти України.

Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.