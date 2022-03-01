Лукашенко прокоментував переговори РФ та України
Олександр Лукашенко вважає, що російсько-українська зустріч, що відбулася, вселяє йому обережний оптимізм, повідомляє Страна UA.
"Переговорники просто молодці, просто красені. Вони зробили більше, ніж було можливо. Вони блискуче за 5 годин зробили свою роботу на першому етапі", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, 28 лютого відбулися переговори РФ та України у Гомельській області. Йшли вони близько 5 годин.
"Російська та українська делегація сьогодні визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення", - заявив радник глави Офісу президента України Подоляк.
Втім, Зеленський також додав, що "потрібного результату" під час переговорів із Росією досягти не вдалося.