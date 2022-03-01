Лукашенко прокоментував переговори РФ та України

Олександр Лукашенко вважає, що російсько-українська зустріч, що відбулася, вселяє йому обережний оптимізм, повідомляє Страна UA.

"Переговорники просто молодці, просто красені. Вони зробили більше, ніж було можливо. Вони блискуче за 5 годин зробили свою роботу на першому етапі" , - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, 28 лютого відбулися переговори РФ та України у Гомельській області. Йшли вони близько 5 годин.

"Російська та українська делегація сьогодні визначили низку пріоритетних тем, за якими намітили певні рішення" , - заявив радник глави Офісу президента України Подоляк.

Втім, Зеленський також додав, що "потрібного результату" під час переговорів із Росією досягти не вдалося.