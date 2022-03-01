Шойгу виправдовує війну проти України захистом Росії

Міністр оборони Росії Шойгу заявив, що головним завданням війни Росії проти України є захист РФ від військової загрози з боку заходу, повідомляє Українська правда.

"Російська армія продовжить спеціальну військову операцію в Україні аж до досягнення поставленої мети.

Захист Росії від військової загрози із боку Заходу є головним завданням спеціальної операції в Україні" , - сказав він. ﻿

За словами Шойгу, армія РФ не "окупує українську територію, а вживає всіх заходів для збереження життя та безпеки мирних жителів".

За його словами, удари "завдаються лише по військових об'єктах та виключно з високоточної зброї".

Крім того, Міноборони Росії проведе у серпні міжнародний антифашистський конгрес, сказав Шойгу.