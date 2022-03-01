Зеленський: Росія – держава терорист

Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому заявив, що Росія є державою-терористом.

Відео свіжого звернення опубліковано на сторінці Офісу президента.

"Харків. Удар крилатою ракетою. У найбільшу площу Європи. У площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України.

Ракета до центральної площі Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор. Після цього Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - заявив Зеленський.

Президент України зажадав від світової спільноти визнання Росії державою-терористом, а винуватців цього злочину судити за законами у міжнародних судах.

Володимир Зеленський зазначив, що Харків та Київ зараз є найважливішими мішенями, тому захист столиці зараз є ключовим пріоритетом для держави.

З метою забезпечення максимального захисту Києва Володимир Зеленський ухвалив рішення призначити нового голову військової адміністрації Києва. Ним став Микола Жирнов.

"Оборона столиці - перш за все. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб киян мав усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович ", - сказав глава держави у своєму відеозверненні у вівторок.

Україна також відкликає послів з Грузії та Киргизії через їхні ворожі позиції.

"Негайно відкликаємо посла з Киргизстану на консультації. За виправдання агресії проти України. Негайно відкличемо посла з Грузії. За перепони для добровольців, які бажають нам допомогти. За аморальну позицію щодо санкцій", - заявив Зеленський.

Президент України подякував медикам, які цілодобово виконують свої обов'язки та рятують українців, та простих українців, які самотужки намагаються протистояти окупантам.