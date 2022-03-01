ЄС оголосив Росії тотальну економічну війну

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Євросоюз влаштує масштабну економічну війну проти Росії. Про це, посилаючись на французьке телебачення, пише Елена Качуровская, Корреспондент.

"Ми збираємося вести повномасштабну економічну та фінансову війну з Росією", – сказав Брюно Ле Мер.

За його словами, санкції проти Росії вдарять по режиму в саме серце.

"Російський народ теж заплатить за наслідки", – додав Брюно Ле Мер.

Міністр зазначив, що "у разі потреби" готується новий залп економічних санкцій.

"Ми вже бачимо ефект. Військовий бюджет Путіна вже майже зведений нанівець. Ми викличемо колапс російської економіки", – сказав міністр.

За його словами, вісь США-ЄС приносить свої плоди.