Україна ініціює списання зовнішнього боргу

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан попросить кредиторів списати зовнішні борги України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Масштаб руйнувань в Україні, заподіяних агресією Росії колосальний! З огляду на це, від наших зовнішніх кредиторів необхідно вимагати списання боргів України. Міжнародні фінансові організації мають переглянути боргову політику та обнулити борги України!", – написав він.

За його даними, на сьогодні зовнішній борг України становить 1.6 трлн грн або понад $57 млрд.