"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на своїх підприємствах

"Укрзалізниця" налагодила виробництво протитанкових "їжаків" на 33 своїх підприємствах із рейок, призначених для ремонту колій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Адже ми колись на нашу країну нападають, ми допомагаємо оборонятися. ", - написав голова правління компанії Олександр Камишин у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Він повідомив, що УЗ закуповувала рейки для ремонту та будівництва нових шляхів, але зараз протитанкові пристрої важливіші, а тому матеріалів вистачить "ще на тисячі їжачків".