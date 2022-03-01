Боррель: обстріл Харкова порушує закони воєнного часу

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що обстріл цивільної інфраструктури Харкова порушує закони воєнного часу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Боррель повідомив, що спілкувався із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.