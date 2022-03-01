Токаєв запропонував посередництво Казахстану для переговорів РФ та України

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на з'їзді керівної партії висловив думку, що до війни в Україні спричинило те, що Мінські угоди залишилися на папері. Він закликав Україну та Росію до переговорів та запропонував посередництво за потреби, повідомляє "Интерфакс".

"Мінські угоди залишилися на папері, що призвело до військових дій на території України. Геополітична ситуація безпрецедентним чином загострилася і зараз можна говорити про незворотність цієї тенденції, на превеликий жаль" , - сказав він.

"Ми закликаємо обидві держави до знаходження спільної мови за столом переговорів, до досягнення домовленості та згоди, іншого шляху немає, поганий світ кращий за добру сварку. Казахстан зі свого боку готовий надати всіляке сприяння, включаючи посередницькі послуги, якщо вони, звичайно, знадобляться" , - додав Токаєв.

Президент також сказав, що доручив уряду країни підготувати економіку для відображення санкційних викликів.