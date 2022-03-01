Генштаб: противник зосередився на оточенні міста Києва

У Генштабі Збройних сил України повідомили﻿ про ситуацію станом на 12.00 вівторка, 1 березня. Війська противника знизили темпи наступу, проте продовжують тримати в оточенні та обстрілювати деякі українські міста, а також зосередились на оточенні Києва.

"Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника не мають системного підвозу палива та боєприпасів" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріли ракетами житлових кварталів зазначених міст.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

"На Донеччині ворожі війська силами 1 і 2 АК та підрозділів 8-ї армії, за артилерійської підтримки ЗС РФ, зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули" , - зазначили в Генштабі. ﻿

На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.

Відзначено випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Нова Басань, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні" , - наголосили у Генштабі. ﻿

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.