Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу, повідомляє Європейська правда.

"Вчора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний" , - заявив Петер Сійярто.

Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни.

"Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок" , - зазначив глава МЗС Угорщини.

Зауважимо, з 2017 року діє і формально лишається чинною політика Будапешта про те, що Угорщина не буде підтримувати рішення, що ведуть до вступу України до ЄС.