Удар ракети РФ зруйнував третину будівлі Харківської ОДА – Геращенко

Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по центру Харкова зруйновано третину будівлі облдержадміністрації. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Новое время.

"По площі Свободи було завдано удару крилатою ракетою класу Калібр. Після того, як приїхали рятувальники (за 5−7 хвилин), був другий удар аналогічною ракетою, який влучив у будівлю" , — написав Геращенко у Facebook.

Також він повідомив, що станом на зараз загиблих вже 10, поранених — понад 35.

"Розбір завалів триває, і жертв і поранених буде ще більше" , — додав Геращенко.

Вранці 1 березня російські окупанти знову почали обстрілювати Харків. Снаряди вибухали на центральному майдані Свободи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар ракетою по центру Харкова це нічим не прикритий терор.