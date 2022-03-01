Зеленський виступає в Європарламенті: пряма трансляція
Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступає перед депутатами Європарламенту, пише Валерія Поліщук, Корреспондент.
Європарламент встав та вітає звернення Зеленського аплодисментами.
Президент Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄП визнає європейську перспективу України та запевнила, що ЄП "підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії".
"Коли ви дивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу і завжди, завжди друга", - сказала Метсола.
"Останні дні, я не знаю, як усіх вітати. Я не можу говорити доброго ранку. Щодня цей день недобрий, а вечір останній. Я говорю зараз про громадян, які захищають свободу ціною свого життя. Я радію настрою, який я тут почув. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною. Це трагедія, ця ціна. Дуже висока тисячі загиблих людей", - сказав Зеленський на початку виступу.
"Є вираз - український вибір Європи. То до чого ми йшли і йдемо, я хотів би, щоб сьогодні від вас до нас звучало - "вибір Європою України". Шановні присутні, у нас дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу і життя, а зараз - за виживання, і це наша головна мотивація, але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи.Я вважаю, що ми всім показуємо, що ми такі і є. , що ви разом із нами, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви справді європейці, тоді життя переможе смерть, а світло - темряву. Слава Україні", - заявив український президент.