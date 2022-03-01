Зеленський виступає в Європарламенті: пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступає перед депутатами Європарламенту, пише Валерія Поліщук, Корреспондент.

Європарламент встав та вітає звернення Зеленського аплодисментами.

Президент Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄП визнає європейську перспективу України та запевнила, що ЄП "підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії".

"Коли ви дивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу і завжди, завжди друга", - сказала Метсола.

"Останні дні, я не знаю, як усіх вітати. Я не можу говорити доброго ранку. Щодня цей день недобрий, а вечір останній. Я говорю зараз про громадян, які захищають свободу ціною свого життя. Я радію настрою, який я тут почув. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною. Це трагедія, ця ціна. Дуже висока тисячі загиблих людей", - сказав Зеленський на початку виступу.