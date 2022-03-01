В Одеській області обстріляно газопровід та 9 будинків

В селі Дачне Одеської області російські війська обстріляли газопровід та дев'ять цивільних будинків. Внаслідок чого загинула людина, а ще двоє поранені, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"1 березня близько 12:00 у с. Дачне Одеського району стався обстріл, внаслідок чого пошкоджено газовий трубопровід, близько 9 приватних будинків та виникло загорання приватного гаражу, внаслідок чого загинула 1 особа та 2 особи постраждало" , - йдеться в повідомленні.

Наразі у зв'язку з обстрілами підрозділи ДСНС відведені на безпечну відстань. Інформація уточнюється.