Джонсон: Російське вторгнення в Україну перевершило всі найгірші сценарії
На думку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну виглядає гірше, ніж він очікував, додавши, що Європа зараз є свідком розгортання катастрофи, повідомляє Лівий берег.
"Боюсь говорити, однак трагедія, яку ми пророкували, відбулася, і вона гірша за всі наші пророцтва. Ми спостерігаємо розгортання катастрофи на Європейському континенті", - передає слова Джонсона телеканал CNN.
"Очевидно, що Володимир Путін готовий використати варварську тактику проти ні в чому невинних цивільних осіб, бомбардувати багатоповерхівки, запускати ракети в багатоквартирні будинки, вбивати дітей, і ми спостерігаємо це дедалі більше", — додав він.
Виступаючи разом зі своїм польським колегою у Варшаві, прем'єр-міністр Великобританії віддав належне "лідерству та мужності", виявленій президентом України Володимиром Зеленським, який, за його словами, "надихнув і мобілізував" світ.
Джонсон також зауважив, що президент Росії Путін недооцінив "пристрасне бажання українського народу захищати свою країну".
"Я абсолютно переконаний – переконаний більше, ніж будь-коли: у міру розвитку цього жахливого конфлікту Путін зазнає невдачі. Я вважаю, що Путін має зазнати невдачі і що нам вдасться захистити та зберегти суверенну, незалежну та демократичну Україну", — додав він.