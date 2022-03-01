Метсола: Європарламент визнає європейську перспективу України
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє, що Європарламент визнає європейську перспективу України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми визнаємо європейську перспективу України. Ми вітаємо, пане президенте, заявку України на набуття статусу кандидата та працюватимемо для досягнення цієї мети. Ми маємо дивитися у майбутнє разом", - заявила вона у вівторок у Брюсселі на позачерговому засіданні ЄП, скликаному у зв'язку з російською агресією Росії проти України.
Звертаючись до президента України, вона запевнила:
"ЄП підтримує вас у вашій боротьбі за виживання у цей темний момент нашої історії. Коли ви дивитеся на Європейський парламент, ви знайдете союзника, простір для звернення до Європи та світу й завжди, завжди - друга".