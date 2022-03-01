Данилов: блискавична атака Росії провалилася

Блискавична каральна атака Росії на Україну з тріском провалилася. Про це заявив голова РНБО Олексій Данилов у вівторок, 1 березня, пише Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Те, що військові злочинці в Москві планували завершити за один-два дні як блискавичну каральну акцію, з тріском провалилося. Це стало зрозуміло всьому світу, і починають потроху розуміти в самій Росії. Саме тому загнані в глухий кут кремлівські щури стають особливо небезпечними, переходячи кордон та відкидаючи будь-які правові, моральні, юридичні обмеження у правилах ведення війни", – написав Данилов у соцмережі.

На його думку, влада РФ йде ва-банк, розуміючи, що попереду їх очікують тільки перспективи Гаазького трибуналу.

"Тільки цим можна пояснити варварський обстріл Градами півторамільйонного міста Харкова. Руйнування історичної перлини Європи – міста Чернігів, обстріли Бучі, Ірпеня, Гостомеля та ще десятків українських міст та сіл. Місто Волноваха перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Поранені, убиті, позбавлені власних будинків. Цей список злочинів РФ проти України та її народу буде пред'явлений міжнародним судам і ніхто не зможе уникнути покарання. Ми їм обіцяємо", – наголосив Данилов.

Глава РНБО додав, що шостий день опору загарбникам був важким і напруженим, проте ворог наразі перебуває на межі виснаження, тоді як українські сили опору стають лише сильнішими з кожним днем.