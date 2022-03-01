"Ашан Україна" відновив роботу низки магазинів. Графік роботи

"Ашан Україна" відновив роботу низки магазинів. Графік роботи
Фото: Курс України

Компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) поновила роботу низки магазинів, повідомляє Українські Новини.

Згідно з повідомленням, компанія 1 березня відкриває магазини:

  • Запоріжжя - 10:00-16:00
  • Кривий Ріг – 9:00-18:00
  • Харків (тільки магазин на Тарасівській) – 10:00-14:00
  • Дніпро (2 магазини) – 9:00-16:00
  • Житомир - 9:00-16:00
  • Одеса - 9:00-16:00
  • Львів (3 магазини) – 09:00-19:00
  • Чернівці – 8:00-18:30

Київ:

  • "Ашан" на Луговій – 10:00-16:00
  • "Ашан" на Либідській - 10:00-15:00
  • "Ашан" на Сосніних - 10:00-15:00
  • "Ашан" на Кільцевій – 10:00-15:00
  • "Ашан" на Глушкова – 10:00-15:00
  • "Ашан Рів Гош" - 10:00-15:00
  • "Ашан" на Чернігівській – 10:00-15:00
  • "Ашан" на Петрівці – 10:00-16:00
  • "Ашан" на Біличах - закритий
  • "Мій Ашан" на проспекті Правди -9:00-16:00
  • "Мій Ашан" на Кирилівській - 9:00-16:00
  • "Мій Ашан" на Вільямса – 10:00-14:00
  • "Мій Ашан" у Дарниці - 9:00-16:00
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