"Ашан Україна" відновив роботу низки магазинів. Графік роботи
Компанія "Ашан Україна" (український представник французької мережі роздрібної торгівлі Auchan Group) поновила роботу низки магазинів, повідомляє Українські Новини.
Згідно з повідомленням, компанія 1 березня відкриває магазини:
- Запоріжжя - 10:00-16:00
- Кривий Ріг – 9:00-18:00
- Харків (тільки магазин на Тарасівській) – 10:00-14:00
- Дніпро (2 магазини) – 9:00-16:00
- Житомир - 9:00-16:00
- Одеса - 9:00-16:00
- Львів (3 магазини) – 09:00-19:00
- Чернівці – 8:00-18:30
Київ:
- "Ашан" на Луговій – 10:00-16:00
- "Ашан" на Либідській - 10:00-15:00
- "Ашан" на Сосніних - 10:00-15:00
- "Ашан" на Кільцевій – 10:00-15:00
- "Ашан" на Глушкова – 10:00-15:00
- "Ашан Рів Гош" - 10:00-15:00
- "Ашан" на Чернігівській – 10:00-15:00
- "Ашан" на Петрівці – 10:00-16:00
- "Ашан" на Біличах - закритий
- "Мій Ашан" на проспекті Правди -9:00-16:00
- "Мій Ашан" на Кирилівській - 9:00-16:00
- "Мій Ашан" на Вільямса – 10:00-14:00
- "Мій Ашан" у Дарниці - 9:00-16:00