Мер Чернігова обіцяє премії за знищену техніку

Жителі Чернігова, які допоможуть ЗСУ захищати місто від окупантів, можуть отримати премії від 150 000 грн до 250 000 грн.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного" , - написав він. ﻿

Мер просить городян робити все можливе, щоби не допустити російських солдатів у місто. Насамперед це стосується тих, хто живе у північних районах.

Також він просить жителів міста самоорганізуватися і допомагати всім, хто цього потребує.