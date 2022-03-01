Лавров назвав уряд України "неонацистським"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що принцип поваги територіальної цілісності застосовується лише до держав, уряди яких представляють увесь народ, який проживає на їхній території, а "київський уряд до них віднести не можна", повідомляє "Интерфакс".

"З приводу розгорнутої кампанії про нібито порушення суверенітету та територіальної цілісності України, ініціатори якої виявляють повну байдужість та зневагу до зневажання прав людини, хотів би привернути увагу до Декларації 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами. ООН", - сказав Лавров, виступаючи з відеоконференцзв'язку на сесії Ради з прав людини ООН.

Лавров назвав київський уряд "неонацистським".

За його словами, у цьому документі закріплено, що принцип поваги територіальної цілісності застосовний до "держав, які дотримуються у своїх діях принципу рівноправності та самовизначення народів (...) і, внаслідок цього, мають уряди, які представляють без різниці раси, віросповідання або кольору шкіри весь народ, який проживає на даній території. Київський неонацистський уряд очевидно таким щодо народів України не був і не є" , - заявив він.

При цьому Лавров цинічно назвав права людини "універсальною константою".

"Вона не може залежати від корисливих амбіцій "вузького кола обраних", які прагнуть переписати Загальну декларацію 1948 року, перекрутити на свій лад і підмінити своїми "правилами" досягнутий тоді консенсус, що лежить в основі всієї нашої колективної роботи. Роль Ради ООН з прав людини - забезпечити прихильність до наших спільних, а не чиїхось вузьких цінностей, просувати взаємоповажні дискусії без будь-якої політизації та подвійних стандартів, не допускати використання правозахисної тематики для втручання у внутрішні справи", - заявив глава МЗС РФ.

За його словами, такому підходу суперечить політика протиправних односторонніх санкцій, що проводиться Заходом, "націленість яких на простих людей вже ніхто не намагається приховувати" .

"Ці незаконні рестрикції вже не обмежуються фінансово-економічними заборонами. Вони поширюються на культурну, спортивну, туристичну, освітню, інформаційну сфери та в цілому – на всі контакти між людьми. Захід явно втратив контроль над собою у прагненні зірвати злість на Росії, пішов на руйнування всіх створених ним інститутів і правил, включаючи недоторканність власності", - сказав Лавров.