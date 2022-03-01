Резніков попередив про фейки

Глава Міноборони Олексій Резніков попередив﻿ українців про можливі перебої зв'язку та фейкові повідомлення про капітуляцію української влади.

"За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії" , - написав він.

За його словами, спочатку планується влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.

"На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня. Не дочекаються!