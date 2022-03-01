Резніков попередив про фейки
Глава Міноборони Олексій Резніков попередив українців про можливі перебої зв'язку та фейкові повідомлення про капітуляцію української влади.
"За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії", - написав він.
За його словами, спочатку планується влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилось на капітуляцію.
"На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня. Не дочекаються!
Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете", - йдеться в повідомленні.