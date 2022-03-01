Метсола: Європа більше не може залежати від кремлівського газу

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола окреслила чотири принципи для майбутнього Європейського союзу – Європа не може більше залежати від кремлівського газу, як і вітати гроші Кремля.

Таку заяву вона зробила у вівторок у Брюсселі у рамках позачергового засідання Європарламенту, скликаного через війну Росії проти України.

"Шановний президенте, - сказала вона, звертаючись до президента Володимира Зеленського, - шановні члени, дозвольте мені закінчити, виклавши чотири важливі принципи для нашого майбутнього. Насамперед Європа більше не може залежати від кремлівського газу. Нам потрібно подвоїти наші зусилля щодо диверсифікації наших енергетичних систем у бік Європи, яка більше не залежить від волі автократів. Це зміцнить нашу енергетичну безпеку".

Другим пріоритетом вона назвала створення умов, у яких "путінські олігархи" не зможуть використати купівельну спроможність у Європі.

"Європа більше не може вітати готівку Кремля і вдавати, що вона не має жодних умов. Путінські олігархи і ті, хто його фінансує, більше не повинні мати можливості використовувати свою купівельну спроможність, щоб ховатися за маскою респектабельності - у наших містах, громадах ... або в наших спортивних клубах. Їхні суперяхти не повинні знайти гавані в нашій Європі. І ми більше не можемо продавати паспорти друзям Путіна, дозволяючи їм обійти нашу безпеку. Більше не треба", - впевнена президент Європарламенту.

Метсола також вважає, що інвестиції в європейську оборону "мають відповідати нашій риториці".

"Європа повинна рухатися до створення реального Союзу безпеки та оборони. Минулого тижня ми показали, що це можливо і бажано – і найбільше необхідно", – пояснила вона.

Президент Європарламенту також висловила впевненість у необхідності боротися із дезінформаційною кампанією Кремля.