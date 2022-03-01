В умовах війни: рецепт хліба без дріжджів та яєць
В умовах війни, коли полиці магазинів спустошуються, а хліб днями можуть не завозити, постає питання, як його спекти вдома, повідомляє Новое время.
Між сиренами може бути часу швидко готувати, тоді зробіть аналог хліба — українську "підпалку". Як її приготувати, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу "На ножах" Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Борошно - 2,5 склянки;
- Вода - 1 склянка;
- Сіль - 0,5 ст. л;
- Олія - 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Борошно замішуємо із водою, додаємо сіль. Даємо постояти пів години.
- Потім робимо одне обминання тіста. І даємо постояти ще 30-40 хв, щоб клейковина розійшлася.
- Після цього відрізаємо шматочок і тоненько розкочуємо, як на лаваш.
- Обсмажуємо на сковороді без олії на середньому вогні з обох боків. У "підпалку" можна загортати будь-які продукти або їсти замість хліба. Смачного!
"Про підпалку я дізнався з роману Михайла Стельмаха "Гусі-лебеді летять", - розповідає Алекс Якутов. - Раніше її готували в печі. І якщо у вас є піч, можна зробити там. Потім підпалку почали смажити на сковороді. В оригінальному рецепті присутні дріжджі, тому якщо вони у вас є, можете додати. Але можна робити і без них. Приємного апетиту та мирного неба всім! Перемога за нами".