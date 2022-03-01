В умовах війни: рецепт хліба без дріжджів та яєць

В умовах війни, коли полиці магазинів спустошуються, а хліб днями можуть не завозити, постає питання, як його спекти вдома, повідомляє Новое время.

Між сиренами може бути часу швидко готувати, тоді зробіть аналог хліба — українську "підпалку". Як її приготувати, розповів шеф та експерт реаліті Нового каналу "На ножах" Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Борошно - 2,5 склянки;

Вода - 1 склянка;

Сіль - 0,5 ст. л;

Олія - 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно замішуємо із водою, додаємо сіль. Даємо постояти пів години. Потім робимо одне обминання тіста. І даємо постояти ще 30-40 хв, щоб клейковина розійшлася. Після цього відрізаємо шматочок і тоненько розкочуємо, як на лаваш. Обсмажуємо на сковороді без олії на середньому вогні з обох боків. У "підпалку" можна загортати будь-які продукти або їсти замість хліба. Смачного!