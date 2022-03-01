Arcelormittal Кривий Ріг призупинило роботу найбільшої доменної печі в Європі

Підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг призупинило роботу найбільшої в Європі доменної печі №9. Про це металургійний комбінат повідомив у Facebook 1 березня, повідомляє ЛігаБізнес.

Своє рішення меткомбінат пояснив скороченням роботи підприємства до технічного мінімуму через військові дії в Україні. Через це на ArcelotMittal Кривий Ріг упало виробництво сировини для доменних печей.

"Це ускладнює роботу найбільшої доменної печі в Європі обсягом 5034 м³. Без достатньої кількості сировини "дев'ятка" працювати не зможе", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили на комбінаті, протягом останніх 5 діб "дев'ятку" технічно підготували до тимчасової зупинки роботи, щоб згодом оперативно її знову запустити.

"У такий складний для України час ми робимо все необхідне, щоб мати можливість відновити виробництво у звичайному режимі та зберегти робочі місця", – сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор Arcelormittal Кривий Ріг.

Підприємство обіцяє не зупиняти доменні печі №6 та №8, вони мають продовжити роботу у штатному режимі.