Погрожує гуманітарна катастрофа: мер Херсона терміново звернувся до Зеленського

Мер Херсона Ігор Колихаєв написав термінове звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та ВР. Він просить уряд запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні.

Відповідну заяву він опублікував на сторінці у Facebook﻿.

"Для недопущення гуманітарної катастрофи терміново просимо вас звернутися до всіх можливих міжнародних гуманітарних місій та надати допомогу "зеленому коридору" на території Херсонської області для забезпечення наступним переліком першочергових потреб: медикаментів та продуктів харчування", - пише Колихаєв.

Крім того, мер Херсона просить забезпечити безперебійний та безпечний вивіз поранених та загиблих серед цивільного й військового населення.