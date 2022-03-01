Геращенко: на Сумщині пройшов перший обмін полоненими

На Сумщині відбувся перший обмін полоненими. Для цього російській техніці був наданий зелений коридор. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький на своєму офіційному Телеграм-каналі﻿.

Колона російської техніки прямувала з Осоївки до Краснопілля. Рішення про створення зеленого коридору прийняв президент Володимир Зеленський.

"Зелений коридор для ворожої техніки, що йде з Осоївки! Там заручники - наші полонені! Колона прямує на обмін полоненими! Зелений коридор організовано наказом Президента України" , - заявив Живицький.

Трохи згодом голова Сумської ОДА оголосив про успішне проходження обміну.

"Перший обмін полоненими на Сумщині відбувся! Ми обміняли наших п'ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції", - написав він.

Також він надав список бійців тероборони, звільнених з полону.