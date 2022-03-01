Кабмін: МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї та розповів про розвиток збройної агресії РФ проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.

Про це повідомляє﻿ пресслужба Кабміну.

Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.

"Китайський Міністр підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин.

Він запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН" , - йдеться в повідомленні.

Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.