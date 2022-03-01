Кабмін: МЗС Китаю підтримав територіальну цілісність України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї та розповів про розвиток збройної агресії РФ проти України, обстріли цивільної інфраструктури та вбивства мирного населення.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Дмитро Кулеба звернувся з проханням до Ван Ї використати рівень відносин між Пекіном та Москвою, аби змусити Росію припинити збройну агресію проти українського народу.
"Китайський Міністр підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку КНР, відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин.
Він запевнив Дмитра Кулебу в готовності Китаю докладати всі зусилля задля припинення війни на українській землі дипломатичним шляхом, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні.
Кулеба особливо відзначив дистанціювання Китаю від рішення Путіна привести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування.
Глави МЗС також обговорили питання безпеки китайської громади в Україні. У цьому контексті Дмитро Кулеба наголосив, що
"найкращою гарантією безпеки китайських громадян, а також інших іноземних громадян, в Україні є тиск їхніх урядів на Росію, аби вона припинила збройну агресію проти нашої держави, насамперед варварські обстріли мирних українських міст".