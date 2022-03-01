У РФ заявили, що готують удари по технологічних об'єктах СБУ

Міноборони Росії заявило, що завдасть ударів по технологічних об'єктах СБУ та 72-го головного центру інформаційно-психологічних спецоперацій у Києві для припинення інформаційних атак. Про це заявило агентство РІА Новини у Telegram, повідомляє Корреспондент.

"Закликаємо українських громадян, які залучаються українськими націоналістами для здійснення провокацій проти Росії, а також жителів Києва, які мешкають поруч із ретрансляційними вузлами, покинути свої будинки", – заявили у російському військовому відомстві.

У Міноборони РФ поскаржилися, що після нападу на Україну в рази зросла кількість інформаційних атак на російські держустанови, які безперервно надходять дзвінки росіянам із погрозами вбивств та повідомлення про замінування шкіл, дитсадків, вокзалів та інших соціальних об'єктів.

Російські військові впевнені, що інформаційні атаки проводяться 72-м головним центром інформаційно-збройних сил України та силами кібероперацій СБУ, використовуючи апаратно-програмні комплекси та об'єкти зв'язку у Києві.