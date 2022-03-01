Енергоатом: Окупанти зазнають значного опромінення в Чорнобилі

Енергоатом повідомляє, що російські загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення в Чорнобильській зоні відчуження, повідомляє Українська правда.

"Абсурдності ситуації додає те, що "прибульці", схоже, не усвідомлюють, що самі є критичною групою, яка опромінюється найбільше. Піднявши важкою технікою шар забрудненого ґрунту та пилу, пройшовши маршрутами, забороненими для пересування, вони спричинили погіршення. радіаційної обстановки в зоні відчуження, що й було зафіксовано постами автоматизованої системи радіаційного контролю та передано в систему до того, як було пошкоджено інтернет-кабель. Сумарна активність у зоні відчуження змінена була, а радіаційні наслідки обурення залишилися не більше її території, крім радіоактивного забруднення, винесеного військової техніки.

Перебуваючи в зоні відчуження зараз і явно не володіючи навичками щодо забезпечення особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичне прояв у формі онкозахворювань.

Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства", - заявили в Енергоатомі.

В Енергоатомі заспокоюють українців – розташовані в Чорнобильській зоні відчуження об'єкти для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом мають захист від низки загроз.

Нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) відповідає вимогам міцності щодо збереження цілісності при падінні літака та повітряній ударній хвилі, також витримує смерчі та удари жорстких об'єктів, що рухаються зі смерчем, аналогічних ударам снарядів до 200 мм. Важливо, що СВЯП-2 сконструйований таким чином, що температурна дія зовнішніх пожеж на нього неможлива. Навіть у тяжкому випадку, якщо захисні бар'єри будуть пробиті, радіаційні наслідки такої аварії не будуть поширені за межі зони відчуження.