ЄСПЛ наказав РФ припинити бомбардування цивільних об'єктів

Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.﻿ Про це, посилаючись на текст рішення, повідомляє Європейська правда.

"Суд бере до уваги поточні військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року у різних частинах України, і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозних порушень конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції" , - ідеться в рішенні.

З метою запобігання таким порушенням та відповідно до статті 39 Регламенту суд виніс розпорядження про припинення бомбардувань житлових об'єктів.

"В інтересах сторін та належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші особливо цивільні об'єкти, що охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території" , - заявили в ЄСПЛ.

Україна 28 лютого звернулась до ЄСПЛ із заявою про запровадження попередніх заходів відповідно до Правила 39.

Згадане правило дозволяє Суду видати наказ на адресу будь-якої держави-учасниці Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї конвенції.

Наказ Суду є обов'язковим для виконання.