МОЗ опублікувало список аптек, де є інсулін

Міністерство охорони здоров'я опублікувало список аптек у різних містах України, де на сьогодні є інсулін. Про це йдеться﻿ в повідомленні пресслужби.

﻿Список буде оновлюватися та поповнюватися. Його можна знайти за посиланням﻿.

﻿Перед тим як звернутись до найближчої аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну, зазначили в МОЗ.

Також у МОЗ нагадали, що працює гаряча лінія 0 800 60 20 19. Оператор зафіксує заявку та опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.