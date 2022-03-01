МОЗ опублікувало список аптек, де є інсулін
Міністерство охорони здоров'я опублікувало список аптек у різних містах України, де на сьогодні є інсулін. Про це йдеться в повідомленні пресслужби.
Список буде оновлюватися та поповнюватися. Його можна знайти за посиланням.
Перед тим як звернутись до найближчої аптеки, варто зателефонувати до неї, щоб дізнатися години її роботи та уточнити наявність інсуліну, зазначили в МОЗ.
Також у МОЗ нагадали, що працює гаряча лінія 0 800 60 20 19. Оператор зафіксує заявку та опрацює її. Інсулін знайдуть або в аптеці, або, за можливості, доставлять волонтерами.