Пристайко: Україна збільшує поставки Байрактарів

Україна домовилась із Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Байрактар. Ці дрони активно використовуються для знищення колон російської бронетехніки.﻿ Про це, із посиланням на турецькі ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву зробив посол України в Британії Вадим Пристайко. За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів, а також відправила на навчання до Туреччини фахівців.

"У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників... У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині" , - заявив Пристайко.

Безпілотник "Байрактар" щодня допомагає українським солдатам боротися з російськими загарбниками.