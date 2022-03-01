Пристайко: Україна збільшує поставки Байрактарів
Україна домовилась із Туреччиною про збільшення поставок безпілотних літальних апаратів Байрактар. Ці дрони активно використовуються для знищення колон російської бронетехніки. Про це, із посиланням на турецькі ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Відповідну заяву зробив посол України в Британії Вадим Пристайко. За його словами, Україна планує збільшити поставки винищувачів, а також відправила на навчання до Туреччини фахівців.
"У нас немає власного штурмового дрона, ми намагаємося виготовити такий тип, який має назву Камікадзе. До речі, використовуємо розвідувальні дрони з різних країн. Ми контактуємо з Туреччиною щодо нових ударних безпілотників... У нас достатньо операторів дронів, і вони зараз навчаються в Туреччині", - заявив Пристайко.
Безпілотник "Байрактар" щодня допомагає українським солдатам боротися з російськими загарбниками.