Терехов: у Харкові завдано ракетного удару по житловому мікрорайону

У Харкові нещодавно було завдано ракетного удару по житловому мікрорайону. Про це мер міста Ігор Терехов розповів під час телемарафону на українських каналах, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

"У нас постійно йдуть обстріли. Наразі було завдано ракетного удару по житловому мікрорайону. Є загиблі, є жертви, зруйнована лікарня. Тому, звичайно, ситуація дуже складна. Є загиблі люди, є поранені. Тому ситуація серйозна", – повідомив Терехов.

Відео зруйнованої лікарні поділився народний депутат Олексій Гончаренко.