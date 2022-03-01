Підтримали Путіна: ОАЕ скасували безвіз для України

З 1 березня Об'єднані Арабські Емірати призупинили дію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабміном України та урядом ОАЕ щодо взаємного скасування візових вимог﻿. Про це, посилаючись на посольство України в ОАЕ, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні громадяни України мають отримувати відповідну візу для перетину кордону ОАЕ. Це не стосується громадян України, які вже перебувають в ОАЕ.

Посольство додатково інформуватиме про подальші дії українців, які приїхали до ОАЕ як туристи і не змогли повернутися через початок агресії Росії.