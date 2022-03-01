У Києві прогриміла серія вибухів: потрапили до телевежі

У Києві в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Удару було завдано по Київській телевежі. Про це повідомляє Телеграм-канал "Інсайдер Україна".

"Увага! Російські окупанти потрапили в телевізійну вежу. Тимчасово канали не працюватимуть. Найближчим часом будуть включені резервні потужності для відновлення роботи каналів. Тепер можна стежити за радіостанціями. Передайте, будь ласка, усім інформацію!" – написали в Телеграм-каналі Ukraine Now.

Свою думку щодо цього вже висловив народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський.

"Росіяни. Щойно, ваша ракета, якою намагалися збити телевежу в Києві, потрапила в Бабин Яр. Це якесь нацистське братство, убити лежачих там двічі, в 1941 році, і в 2022-му? Сміливо тепер можете малювати на формі свастики і самі себе денацифікувати. Вам мало того, що ви вбиваєте живих, ви намагаєтеся вбити і мертвих, і пам'ять, біль усієї нашої країни. Це матиме вічні наслідки", – написав він.

Водночас, Телеграм-канал headlines Україна пише, що прямо зараз росіяни б'ють по комунікаційних об'єктах Києва, і можуть бути тимчасові проблеми з телетрансляцією, але незабаром обіцяють підключити резервний канал.