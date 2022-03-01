У Києві прогриміла серія вибухів: потрапили до телевежі
У Києві в районі Борщагівки та Дорогожичів пролунали вибухи. Удару було завдано по Київській телевежі. Про це повідомляє Телеграм-канал "Інсайдер Україна".
"Увага! Російські окупанти потрапили в телевізійну вежу. Тимчасово канали не працюватимуть. Найближчим часом будуть включені резервні потужності для відновлення роботи каналів. Тепер можна стежити за радіостанціями. Передайте, будь ласка, усім інформацію!" – написали в Телеграм-каналі Ukraine Now.
Свою думку щодо цього вже висловив народний депутат від "Слуги народу" Макс Бужанський.
"Росіяни. Щойно, ваша ракета, якою намагалися збити телевежу в Києві, потрапила в Бабин Яр. Це якесь нацистське братство, убити лежачих там двічі, в 1941 році, і в 2022-му? Сміливо тепер можете малювати на формі свастики і самі себе денацифікувати. Вам мало того, що ви вбиваєте живих, ви намагаєтеся вбити і мертвих, і пам'ять, біль усієї нашої країни. Це матиме вічні наслідки", – написав він.
Водночас, Телеграм-канал headlines Україна пише, що прямо зараз росіяни б'ють по комунікаційних об'єктах Києва, і можуть бути тимчасові проблеми з телетрансляцією, але незабаром обіцяють підключити резервний канал.
"У РФ зрозуміли, що програють на інформаційному фронті, тому намагаються позбавити українців інформації. Вони думають, що підірвавши вежі, атакувавши центри ІПСО, вони придушать народний опір. Вони помиляються. Народ перемогти неможливо. Ми єдині як ніколи", – написали автори каналу.