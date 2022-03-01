"Укрзалізниця" сьогодні відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси
"Укрзалізниця" відправляє два евакуаційні поїзди з Одеси до Чернівців та Ужгорода. Вони відправляться ввечері 1 березня, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди з Одеси відправляться:
- о 20:49 №936 на Чернівці;
- о 22:32 №238 на Ужгород.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" попередила про фейкові евакуаційні потяги і закликала вірити тільки перевіреної інформації.
РБК-Україна опублікувало детальний графік поїздів на 1 березня по всій Україні.
Відзначити, в Укрзалізниці дали рекомендації про перетин кордону і повідомили, де на переходах немає черг.