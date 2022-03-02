Українцям розповіли, як поводитися у разі загрози обвалу будівлі

Українцям дали список рекомендацій щодо дій у разі загрози обвалу будівлі та якщо завал у зруйнованому будинку вже стався, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Зокрема, якщо ви почули сильний вибух і перебуваєте у будівлі або відчули, що будівля втрачає стійкість, деформується - тікайте якомога швидше.

Також не користуйтеся ліфтом, візьміть гроші та документи, повідомте про загрозу обвалу інших людей, не створюйте тисняву у дверях під час евакуації.

Як поводитися у разі загрози обвалу будівлі (facebook.com/moz.ukr)

Також на вулицю треба вийти на безпечну відстань.

Окрім того, якщо можливості залишити будівлю немає, то треба зайняти найбільш вигідну позицію: це можуть бути отвори дверей, кути (якщо в куті стоїть стіл, можна сховатися під ним), місце під балками, каркасами.

Варто триматися якомога далі від вікон, не виходити на балкон. За можливості треба вимкнути воду і газ, знеструмити приміщення, нагадують фахівці.

Як поводитися у разі загрози обвалу будівлі (facebook.com/moz.ukr)

Зазначимо, якщо вас ніхто не чує, то треба спробувати вивільнити руки й ноги та роздивитися, якими предметами вас завалило. Якщо вони не надто важкі, можна спробувати обережно розібрати завал.

Треба спробувати не зачепити те, за що ви тримаєтеся. При цьому, якщо не видно, чим завалило, або предмети, якими завалило, дуже важкі, то треба терпляче кликати на допомогу кілька годин, але якщо ніхто не чутиме, треба спробувати дужче розбирати завал. Після звільнення треба оглянути себе, і якщо буде необхідно, треба надати першу медичну допомогу.

Також нагадуємо телефони рятувальних та аварійних служб: