Оператор "Північного потоку-2" оголосив про банкрутство

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", оголосила про банкрутство. Компанія визнана неплатоспроможною та розпустила штат﻿﻿, з посиланням на швейцарську телерадіокомпанію SRF, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Повідомляється, що Nord Stream 2 AG ще у понеділок розпустив свій штат з 106 осіб.

Як заявила глава економічного департаменту Цуга, де базується компанія, Сільвіа Тальман, оператор визнаний неплатоспроможним. Все це сталося на тлі санкцій Заходу за вторгнення Росії в Україну та зупинення сертифікації газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині.