Зеленський: Якщо Україна паде, далі війська будуть на кордонах країн-членів НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN та Reuters сказав, шо окупантські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, якщо Україна впаде, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

"Якщо Україна паде, далі всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі тощо. І там у вас буде те саме питання, і ось там буде велике вже друге випробування. Тому що там так само будуть провокації. Вони вже були. Були приклади з території Білорусі, коли була міграційна криза, був тиск. І де було НАТО тоді?