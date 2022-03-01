Зеленський: Якщо Україна паде, далі війська будуть на кордонах країн-членів НАТО
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN та Reuters сказав, шо окупантські війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, якщо Україна впаде, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
"Якщо Україна паде, далі всі ці війська будуть на кордонах країн-членів НАТО, будуть на кордоні Литви, Польщі тощо. І там у вас буде те саме питання, і ось там буде велике вже друге випробування. Тому що там так само будуть провокації. Вони вже були. Були приклади з території Білорусі, коли була міграційна криза, був тиск. І де було НАТО тоді?
А вони повинні були питати тоді, сідати за стіл перемовин – Путін, Лукашенко, хто тоді тиснув на кордони, і говорити про це… І говорити: дивись, якщо так буде, ми будемо відповідати, не попереджувати, а відповідати. Якщо тиснуть – відповідай, захищай цю навіть маленьку балтійську країну. Навіщо ви її брали в НАТО, навіщо давали гарантії безпеки?" – сказав Зеленський.