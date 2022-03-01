Зеленський: Нація боротиметься до кінця

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запас міцності української сторони у війні проти Росії, упевнений, що нація боротиметься до кінця. Водночас, на його думку, війна не повинна продовжуватись довго.﻿ Про це президент заявив в інтерв'ю CNN та Reuters, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Зокрема його запитали, як довго зможе протриматися Україна.

"Ми не знаємо, ми про це не думаємо, це питання філософське. Це не важливо, це не зовсім правильно - ми не утримуємося, ми боремося. А битися ця нація буде до кінця, до кінця свого життя. Питання вже не в нас, питання - скільки протримається це керівництво, точно не про нас" , - наголосив Зеленський.

На його думку, українські бійці успішніші у цій війні, оскільки їм є що захищати.