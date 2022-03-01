Зеленський: Нація боротиметься до кінця
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запас міцності української сторони у війні проти Росії, упевнений, що нація боротиметься до кінця. Водночас, на його думку, війна не повинна продовжуватись довго. Про це президент заявив в інтерв'ю CNN та Reuters, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
Зокрема його запитали, як довго зможе протриматися Україна.
"Ми не знаємо, ми про це не думаємо, це питання філософське. Це не важливо, це не зовсім правильно - ми не утримуємося, ми боремося. А битися ця нація буде до кінця, до кінця свого життя. Питання вже не в нас, питання - скільки протримається це керівництво, точно не про нас", - наголосив Зеленський.
На його думку, українські бійці успішніші у цій війні, оскільки їм є що захищати.
"А що (росіяни, - ред.) вони тут роблять? Вони навіть не розуміють нашу державу, не знають цих вулиць, цих людей, не розуміють нашу філософію, наші устремління. Їх просто послали сюди вбивати та вмирати. Тому ми сильніші тут на своєї землі, їх не вдвічі більше, не втричі, їх у п'ять-десять разів більше, набагато більше, але ми на своїй землі як нація набагато більші. Я хотів би вірити, що не дуже довго це буде продовжуватися. Світ вже розуміє, що потрібно садити за стіл переговорів президента РФ, поки що з ним готові сісти за стіл переговорів. Тому я не думаю, що це має бути довго. Тому я не можу вам сказати, скільки для цього чого потрібно. Це не вимірюється вже грошами, це вимірюється вже, на жаль, людьми", - додав Зеленський.