Укрзалізниця дала графік поїздів на 2 березня
Укрзалізниця дала графік курсування поїздів по Україні на середу, 2 березня. Також у відомстві повідомили, які будуть додаткові поїзди на кордоні, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня відповідно до оперативного аналізу динаміки руху.
Рейси по ст. Київ:
№ 016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56
№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
№ 002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
№ 260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21
№ 114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23
№ 705 ДАРНИЦЯ-КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 09:00
№ 715 ДАРНИЦЯ-КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 10:00
№ 722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ - ПАС-ЛЬВІВ 10.00
№ 738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
№ 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06
№ 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34
№ 749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
№ 769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
№ 055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02
№ 013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
№ 740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22
№ 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
№ 792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42
№ 081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
№ 067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА НД 18.48
044 ЧЕРНІГІВ-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
012 КИЇВ ПАС-НОВООЛЕКСІЇВКА 19.25
095 КИЇВ ПАС-РАХІВ 19.48
029 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 20.05
049 КИЇВ ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
059 КИЇВ ПАС-ЧОП 20.21
057 КИЇВ ПАС - ВОРОХТА 20.21
038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 1 21.07
105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ 21.15
097 КИЇВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22
076 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
130 КРЕМЕНЧУК-ВОРОХТА 22.03
149 ПОЛТАВА.П-Чернівці 22.03
017 ХАРКІВ-УЖГОРОД 22.10
007 Київ Пас-Чернівці 22.22
091 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 22.37
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47
080 КИЇВ ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 23.05
771 КИЇВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
139 КИЇВ ПАС-КАМЕН-ПОД 23.59
Розклад поїздів по ст. Харків на добу 2 березня буде виглядати наступним чином:
№ 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
№ 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36
№ 723 ХАРКІВ-КИЇВ ПАС 15.00
№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 14.39
№ 015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09
№ 795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
№ 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКОВ 20.15
№ 007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
№ 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40
Водночас Укрзалізниця створила відразу ряд хабів для зручної евакуації українських жінок і дітей:
У Чопі:
поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова до Чопа
поїзд № 7619/7620 відправиться о 05:27
Крім того, зі станції Чоп в Захон (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.
2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки територією Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15: 30. Посадка на поїзд здійснюється за закордонним паспортом.
Пріоритет віддається жінкам і дітям. Проїзд безкоштовний! Також нагадуємо, що із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп-Захонь в Угорщині. На залізничних вокзалах організовані харчування та медична допомога. Посадка проводиться при наявності квитка і паспорта.
У Львові:
Сполучення Львів-Перемишль забезпечено човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом 35/36 Одеса-Перемишль, що прямує через Львів.
Сполучення Львів-Хелм обслуговується зручним і сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.
Сполучення Львів-Грубешів: рейси в зручний Польський хаб о 06:25 і о 10: 25.
Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів з придбаними квитками.
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