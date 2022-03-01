Укрзалізниця дала графік поїздів на 2 березня

Укрзалізниця дала графік курсування поїздів по Україні на середу, 2 березня. Також у відомстві повідомили, які будуть додаткові поїзди на кордоні, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня відповідно до оперативного аналізу динаміки руху.

Рейси по ст. Київ:

№ 016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

№ 022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50

№ 002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

№ 260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23

№ 705 ДАРНИЦЯ-КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 09:00

№ 715 ДАРНИЦЯ-КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 10:00

№ 722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ - ПАС-ЛЬВІВ 10.00

№ 738 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

№ 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34

№ 749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

№ 769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

№ 055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02

№ 013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

№ 792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42

№ 081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА НД 18.48

044 ЧЕРНІГІВ-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06

012 КИЇВ ПАС-НОВООЛЕКСІЇВКА 19.25

095 КИЇВ ПАС-РАХІВ 19.48

029 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 20.05

049 КИЇВ ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.12

059 КИЇВ ПАС-ЧОП 20.21

057 КИЇВ ПАС - ВОРОХТА 20.21

038 КИЇВ ПАС-ЗАПОРІЖЖЯ 1 21.07

105 КИЇВ ПАС-ОДЕСА ГОЛ 21.15

097 КИЇВ ПАС-КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЇВ ПАС-КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУК-ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П-Чернівці 22.03

017 ХАРКІВ-УЖГОРОД 22.10

007 Київ Пас-Чернівці 22.22

091 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 22.37

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 22.47

080 КИЇВ ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 23.05

771 КИЇВ ПАС-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46

139 КИЇВ ПАС-КАМЕН-ПОД 23.59

Розклад поїздів по ст. Харків на добу 2 березня буде виглядати наступним чином:

№ 114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

№ 046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРКІВ-КИЇВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВІВ – ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

№ 795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКОВ 20.15

№ 007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40

Водночас Укрзалізниця створила відразу ряд хабів для зручної евакуації українських жінок і дітей:

У Чопі:

поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова до Чопа

поїзд № 7619/7620 відправиться о 05:27

Крім того, зі станції Чоп в Захон (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів угорського формування.

2 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки територією Словаччини та Чехії, прямує через Кошице, Остраву та Прагу. Відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15: 30. Посадка на поїзд здійснюється за закордонним паспортом.

Пріоритет віддається жінкам і дітям. Проїзд безкоштовний! Також нагадуємо, що із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп-Захонь в Угорщині. На залізничних вокзалах організовані харчування та медична допомога. Посадка проводиться при наявності квитка і паспорта.

У Львові:

Сполучення Львів-Перемишль забезпечено човниковими рейсами електричок протягом дня, а також поїздом 35/36 Одеса-Перемишль, що прямує через Львів.

Сполучення Львів-Хелм обслуговується зручним і сучасним ДПКр-3, рейс відправляється о 13:30.

Сполучення Львів-Грубешів: рейси в зручний Польський хаб о 06:25 і о 10: 25.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів з придбаними квитками.

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