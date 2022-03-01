МОЗ вимагає відновити роботу аптек

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пригрозив серйозними проблемами аптекам, які саботують роботу в умовах воєнного стану, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Ляшко у вівторок проінспектував роботу аптек у Києві. За його спостереженнями, частина закладів працює, а частина – "мала б працювати".

"З іншими власниками аптек, які вчора гарантували відкриття, а сьогодні не відкрились, вже розпочалась серйозна розмова. А завтра з ними вже не буде розмов, будуть інші рішення" , – заявив міністр.

На всі недобросовісні аптечні мережі накладуть адекватні до ситуації санкції. Ляшко застеріг від спекулювання на темі війни. Він вкотре наголосив, що всі аптеки, зокрема при лікарнях, не мають права бути зачиненими.