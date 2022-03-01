Компанія Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну. Крім того, з App Store були видалені додатки російських новинних агентств RT і Sputnik, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми глибоко стурбовані вторгненням Росії в Україну та підтримуємо всіх людей, які страждають внаслідок насильства" , - цитує видання заяву компанії.

У Apple уточнили, що у відповідь на російську агресію проти України компанія вирішила призупинити продаж своєї продукції в Росії. Також зазначається, що постачання до цієї країни було припинено минулого тижня.

Крім того, Apple Pay більше недоступні за межами Росії програми путінських пропагандистських новинних агентств RT і Sputnik News.