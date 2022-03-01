Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT

Посли Європейського Союзу ввечері 1 березня погодилися відключити сім російських банків від платіжної системи SWIFT. Також будуть введені санкції щодо новинних агентств RT і Sputnik.﻿ Про це, посилаючись на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Сьогодні (1 березня - ред.) ввечері посли ЄС погодилися ввести санкції щодо RT і Sputnik, а також ввести санкції SWIFT щодо семи російських банків" , - повідомив журналіст.

Серед них:

ВТБ;

"Росія";

"Відкриття";

"Новікомбанк";

"Промсвязьбанк";

"Совкомбанк";

Веб.

Крім того, посли є досягли політичної угоди щодо пакета економічних санкцій щодо Білорусі. Однак, зазначив журналіст, остаточне рішення планується прийняти вранці 2 березня.