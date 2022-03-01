Посли ЄС погодилися відключити сім російських банків від SWIFT
Посли Європейського Союзу ввечері 1 березня погодилися відключити сім російських банків від платіжної системи SWIFT. Також будуть введені санкції щодо новинних агентств RT і Sputnik. Про це, посилаючись на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"Сьогодні (1 березня - ред.) ввечері посли ЄС погодилися ввести санкції щодо RT і Sputnik, а також ввести санкції SWIFT щодо семи російських банків", - повідомив журналіст.
Серед них:
- ВТБ;
- "Росія";
- "Відкриття";
- "Новікомбанк";
- "Промсвязьбанк";
- "Совкомбанк";
- Веб.
Крім того, посли є досягли політичної угоди щодо пакета економічних санкцій щодо Білорусі. Однак, зазначив журналіст, остаточне рішення планується прийняти вранці 2 березня.