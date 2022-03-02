Світовий банк і МВФ виділять Україні 3 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк розробляють пакет фінансової підтримки України в розмірі 3 млрд доларів. Гроші планується виділити в найближчі місяці, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Ми готуємо пакет підтримки в розмірі 3 млрд доларів в найближчі місяці починаючи з операції з підтримки бюджету з швидким наданням коштів на суму не менше 350 млн доларів, яка буде представлена на затвердження правління на цьому тижні" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що слідом буде надана підтримка у сфері охорони здоров'я та освіти на суму 200 млн доларів зі швидким наданням коштів.