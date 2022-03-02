ВР: У Харкові висадився російський десант
У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій. Про це, посилаючись на Telegram Верховної Ради, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники вступили в бій з російськими загарбниками. Відзначається, що цю інформацію повідомили в Службі безпеки України (СБУ).