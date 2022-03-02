ВР: У Харкові висадився російський десант

У ніч на 2 березня в Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь, зав'язався бій.﻿ Про це, посилаючись на Telegram Верховної Ради, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на госпіталь - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону" , - йдеться в повідомленні.

Українські захисники вступили в бій з російськими загарбниками. Відзначається, що цю інформацію повідомили в Службі безпеки України (СБУ).