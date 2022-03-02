Суд у Гаазі проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Суд у Гаазі проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

"7 і 8 березня 2022 року МС проведе публічні слухання у справі "Звинувачення в геноциді" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)", - зазначено в публікації.
Суд у Гаазі наступного тижня проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через розв'язану війну проти нашої країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою.

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