Суд у Гаазі проведе слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

"7 і 8 березня 2022 року МС проведе публічні слухання у справі "Звинувачення в геноциді" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього (Україна проти Російської Федерації)" , - зазначено в публікації.

Українська сторона вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через розв'язану війну проти нашої країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав визнати Росію терористичною державою.