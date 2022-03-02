Байден пообіцяв конфіскувати активи російських еліт за кордоном

Президент США Джо Байден у промові "Про стан держави" заявив, що буде проведено розслідування злочинів російських еліт. Американський лідер пообіцяв конфіскувати їхні активи за кордоном, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які отримали мільйони доларів від влади, - вистачить. Міністерство юстиції збирає спеціальну робочу групу для розслідування злочинів російських олігархів" , - сказав Байден.

За його словами, США об'єднує зусилля з європейськими союзниками, щоб забрати яхти, елітне житло, приватні літаки російських олігархів.

"Ми йдемо за вашими нечесно нажитими багатствами" , - додав американський лідер.

Нагадаємо, через вторгнення Росії в Україну США і Євросоюз ввели потужні санкції проти Москви, що торкнулися, в тому числі Центральний банк країни.