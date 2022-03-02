Путін і РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США

Через війну проти України та потоку міжнародних санкцій з Росії йдуть іноземний бізнес і капітал, і країна-агресорка разом зі своїм президентом Володимиром Путіним стають ізгоями, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

"Ми всі бачимо, якими ізгоями стають Путін і Росія. Так що санкції вже зробили приголомшливий вплив. Але так, їх може бути більше" , - зазначила вона.

Шерман підтвердила, що в арсеналі Вашингтона залишилися й інші серйозні санкційні заходи, які можна використовувати як важіль подальшого тиску на Путіна.

"Такі заходи точно залишилися. Ми ведемо дискусії про них. Але санкції вже дали величезний ефект" , - говорить заступник держсекретаря США.

Вона також висловилася про дію обмежувальних заходів та їх результати.