Курс валют НБУ на 2 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 березня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 1 березня не змінився і залишається на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 1 березня 2022 року.
Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 1 березня 2022 року.
Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із першого березня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 1 березня 2022 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 1 березня 2022 року.
Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 1 березня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|29.254 900
|EUR
|Євро
|33.170 700
|RUB
|Рубль
|0.364 480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|39.744 200
|CHF
|Швейцарський франк
|31.807 400
|PLN
|Польський злотий
|7,296 000