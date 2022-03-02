Курс валют НБУ на 2 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 1 березня не змінився і залишається на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із першого березня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 1 березня 2022 року.