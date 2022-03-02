Курс валют НБУ на 2 березня

Курс валют НБУ на 2 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 2 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 1 березня не змінився і залишається на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 33.17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із першого березня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 1 березня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000
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